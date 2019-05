By Gary “Digital” Williams

Devin Haney 134.8 vs. Antonio Moran 134

Filip Hrgovic 242 vs. Gregory Corbin 269.4

Michael Hunter 215.6 vs. Fabio Maldonado 241

Jessica McCaskill 138.8 vs. Anahi Sanchez 138

Daniar Yalussinov 150.2 vs. Juan Norabuena 149.4

Lorenzo Simpson 165 vs. Rafael Garcia 169.6

Mack Allison IV 133 vs. Luis Eduardo Perez 136

Venue: MGM National Harbor Casino in Oxon Hill, MD

Promoter: Matchroom Boxing

Stream: DAZN