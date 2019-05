Masayuki Ito 129.4 vs. Jamel Herring 129.6

(WBO junior lightweight title)

Jose Pedraza 134.8 vs. Antonio Lozada 134.4

Jeyvier Cintron 114.6 vs. Koki Eto 114.6

Adam Lopez 125.4 vs. Jean Carlos Rivera 126

Steven Nelson 172 vs. Victor Darocha 171.8

Antonio Vargas 117.4 vs. Jose Maria Cardenas 117.6

Edgar Berlanga 161.6 vs. Gyorgy Varju 157.4

Henry Lebron 130.2 vs. Luis Ruiz Lizarraga Jr. 129.2

Venue: Osceola Heritage Park, Kissimmee, Florida

Promoter: Top Rank

TV: ESPN, ESPN+