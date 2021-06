Marvin Solano 118.4 vs. Harvy Calero 118

Reyneris Gutierres 109 vs. Wilmer Blas 108.6

David Mercado 158.8 vs. Sergio Mayorga 159.4

Greyvin Mendoza 140.8 vs. Juan Lindo 138.4

Bryan Jimenez 134.6 vs. Miguel Corea 135.2

Fresly Ruiz 126 vs. Narciso Rodriguez 126.6

Ricky Castillo ? vs. Robin Hurtado 126.8

Cruz Perez 126 vs. William Cerrado 124.6

Promoter: WRAM Boxing(William Ramirez)/ Nica Boxing Promotions(Pablo Osuna)

Site: Gimansio Nicarao, Managua, Nicaragua

Fight will be shown on the Nica Boxing Facebook page