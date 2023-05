Paul Kroll 153.6 vs. Eduardo Rafael Reyes 157.9

Samuel Teah 138.9 vs. Andrew Rodgers 137.9

Isaiah Johnson 143.5 vs. Marquis Hawthorne 143.1

Erron Peterson 160.9 vs. Nissan Anderson 159.8

Nimal Farmer 154.4 vs. Rah’Quand McDaniel 160.7

Tariq Green 164.7 vs. Courtney Williams 163.3

David Calabro 119.6 vs. Michael Turner 123.5

Venue: Newtown Sports and Events Center

Promoter: RDR Promotions

Stream: BXNGTV.com

1st Bell: 7:15 PM —Amateur will start at 3 PM