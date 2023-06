Elijah Williams 145.2 vs. Matt Gaver 150.4

Eduadro Aguilar 145 vs. Marklin Bailey 149.2

Kevin Torian 199.4 vs. Calvin Early 196.2

Fernely Feliz 219.4 vs. Terrance Walker 203.4

Eric Arellano 232 vs. Jerry Hogan 321.4

Dreon Merriwether 136.2 vs. Jair Garza 135.2

Victor Hernandez 133.4 vs. Aaron Ravenell 136.8

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

1st Bell: 7 PM CT (8 PM ET)

Free Stream: countrybox247.com / FITE.TV (Marc Abrams & Former NFL All-Pro Albert Haynesworth on the call)