Ermes Orta 139.8 vs. Rondale Hubbert 143,6

Curtis Harper 266.4 vs. Kaleb Slaughter 249.6

Khalil Smoot 237.8 vs. Troy Depriest Will Weigh Tuesday

Aaron Cypress 185.6 vs. Kenshon Carr 182.8

DeCarlo Patton 152,8 vs. Adrian Howell 150.6

Dryon Woods 167.2 vs. Terry Roscoe 159.2

Precious Harrisvs.McCray 163.8 vs. Jina Bynum 167.8

Fernando Cuza Taquechel 246.4 vs. Francois Russell 247.8

Date: Tuesday, May 7

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

TV: USA Today Network, and USA Today Sports Network; Triller.TV (Marc Abrams and Albert Haynesworth on the call)

1st Bell 7PM CT (8 PM ET)