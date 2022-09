Harold “King” Calderon 152 vs. Ezekiel Fernandez 154

Ryan “Blue Chip” Martin 140.2 vs. Carlos Padilla 141

Viictor Abreu 125.2 vs. Maickol Lopez 126

Frank “El Perro” Zaldivar 137.4 vs. Daulis Prescott 140

Nestor Santana 276 vs. Alexis Nieuwkerk 220.6

Yordan Barrera 157 vs. Luis Florez 156

Yankiel Navarro 163 vs. Nicholas Draine 160.8

Fernando Cruza 212 vs. Cody Kerr 298.8

Jorge De Jesus Romero 121.4 vs. Julian E. Aristule 121.4

Luis Rivera 116.4 vs. Juan Carlos Centeno 118.4

Gustavo Trujillo 231 vs. Joseph Bond ??

Uly “Monster” Diaz 198 vs. Quintell Thompson 202

Venue: Doubletree by Hilton Hotel Miami Airport and Convention Center

Promoter: Henry Rivalta (Rivalta Boxing)

TV: will stream live on FiteTV for $19.99