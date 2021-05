Frank Diaz 131.4 vs. Mike Fowler 130.6

Siarhei “Kold Blooded” Novikau 196.6 vs. Milton Nunez 199.4

Serik Musadilov 199 vs. Kevin Brown 198

Junior Cuadrado 138 vs. Pablo Cupul 137

Nikolay Shvab 134.3 vs. Carlos Alfonso Jimenez 133

Tayre Jones 143.6 vs. Anthony Woods 148.2

Steven Ray Jr. 126.8 vs. Don Stewart 129.2

Bobby Henry 155.2 vs. Salome Flores Torres 157

Bryce Henry 147.8 vs. Celiel Castillo 160.6

Istvan Bernath 248.8 vs. Jose Lugo 208.4

Kenneth Sene 153 vs. Alberto Delgado 154.8

Promoter:M&R Boxing Promotions – Laura Ching

Venue: Media Pro Studios on the outskirts of Miami, Florida

Fights to be shown on M&R Boxing Promotions Facebook page