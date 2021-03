Courtesy William Ramirez (WRAM Boxing)

Melvin “Melo” Lopez 118.8 vs. Samel Gutierrez 121.2

(vacant WBO Latino super bantamweight title)

Josec Ruiz 134 vs. Rodolfo Puente 134.2

Bobby Henry 145.6 vs. Matias Austin Arriagada 144.6

Mark Bernaldez 130.8 vs. Hector Ambriz Suarez 133

Isaac Carbonell 175.2 vs. Ernesto Berrospe 173.

Otar Eranosyan 131 vs. Marco Antonio Mendoza Chico 132.4

Jorge De Jesus Romero 122 vs. Yeison Vargas121

Frank Diaz 130.8 vs. Matias Arriagada 130.2

Eduardo Perez Diaz 153.2 vs. Javier Garcia 154.8

Promoter: M&R Boxing Promotions – Laura Ching

Vevue: Media Pro Studios, Medley, Florida

Event to be shown on M&R Boxing Promotions Facebook