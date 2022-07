Weights from Magdeburg, Germany Michael Eifert 174.2 vs. Adriano Sperandio 174.6

(IBF intercontinental light heavyweight title) Tom Dzemski 173.9 vs. Alexander Lorch 172.6

(German light heavyweight title) Nina Meinke 125.7 vs. Eva Hubmayer 125.4

Nenad Stancic 136.7 vs. Brayan Marsina 133.4

Julian Vogel 145.7 vs. Richard Walter 147

Marlon Dzemski 145.5 vs. Karim Bericha ??

Robin Rehse 159.6 vs. Ganiyou Idriss ??

Hamsat Shadalov 133.6 vs. Edwin Tercero 131.2

Paul Wall 157 vs. Nikolas Dzurnak 154.1

Hugo Micaleff 142 vs. Mauro Loli 141.3

Lara Ochmann 125.7 vs. Marina Sakharov 126.8

Albon Pervizaj 238.1 vs. Alvaro Terrero 221.6 Venue: Maritim Hotel, Magdeburg, Germany

Promoter: SES Boxing

TV: MDR (Germany), ESPN+ (USA)

