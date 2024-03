Lenier Pero 248.8 vs. Donnie Palmer 308.4

Yoenlis Hernandez 158.8 vs. Alfredo Rodolfo Blanco 158.4

Yosdiel Napoles 134.6 vs. Yesner Talavera 138

Montaser Ontaser Aboughaly 147.4 vs. Raul Garcia Jr. 149.4

Alexander Hernandez 160 vs. Gustavo Franca 161.2

Mohamed Hammaoui 163.6 vs. Milton Volter 175.2

Kamar Bray 147.8 vs. Ramon De La Cruz Sena 146.4

Date: Friday, March 22

Venue: The Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida

Promoter: Kris Lawrence (The Heavyweight Factory)