Yves Ulysse Jr 139.6 vs. Steve Claggett 140

Oscar Negrete 117.6 vs. Joshua Franco 117.6

Marlen Esparza 111.2 vs. Jhosep Vizcaino 111

Anthony Reyes 121.4 vs. Roberto Pucheta 123.6

Alexis Rocha 146.6 vs. Shoki Sakai 145.8

Mike Reed 141 vs. Yardley Cruz 142

Raul Curiel 149.4 vs. Andrew Rodgers 144.2

Venue: Fantasy Springs Casino, Indio, California

Promoter: Golden Boy

TV: Facebook