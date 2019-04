By Bob Caico

Connor Coyle 159.8 vs. Robert Burwell 160

Antonio Williams 133.6 vs. Eduardo Garcia 129.6

Rosalinda Rodriguez 117.5 vs. Martina Horgasz 117.4

Jerrico Walton 146.6 vs. Jesus Zazueta Anaya 145.6

Katsuma Akitsugi 122.8 vs. Zakaria Miri 123.2

Mikayla Nebel 120 vs. Shurretta Metcalf 119.6

Venue: Sam’s Town Hotel & Gambling Hall, Las Vegas

Promoter: Roy Jones, Jr. Promotions

TV: UFC Fight Pass