By Brad Snyder/The Undercard

Taylor Duerr 174.8 vs. Neller Obergon 174.8

Derick Miller 190.1 vs. Jesse Walthers 193.1

Nicole Reinhart 133.3 vs. Anyela Lopez 133.1

Jacob Bonas 152.5 vs. Noah Kidd 153.4

Darryl Cunningham 175.7 vs. Alexis Hloros 184.2

Alex Lewis 233.6 vs. Allen Molson 206.3

Andre Murry 156.6 vs. Jared Chauvein 156.2

Terrance Livingston 143.2 vs. Jermon Houck 140.4

Venue: Soundboard in the Motor City Casino Hotel

Promoter: Carlos Llinas

Doors open at 6:30 with the first bell at 7.