Tahmir Smalls 162 vs. Joel Guevara 155.6

Danny Murray 140.1 vs. Michael Gibbons 139.7

Eliezer Olmeda 147.9 vs. Aaron Newmones 148.4

Timothy Tyler 168.8 vs. Davon Hall 171.4

Tyrone Arzeno 119.8 vs. Eder Clervoix 120

Anthony Dil 152.7 vs. Ramses Brown 150.5

Greg Hackett 199.6 vs. Tunde Fatiregun 190.3

Drew Aguilar 136.5 vs. Carlos Nunez 138.3

Venue: Battleship New Jersey docked in Camden, New Jersey

Promoter: R&B Promotions

PPV Stream: www.bxngtv.com, 1st Bell: 5 PM ET