WBO presenta el nuevo diseño de su cinturón La Organización Mundial de Boxeo actualizó recientemente el diseño de los cinturones de campeón mundial y campeón regional, la primera actualización importante de su cinturón de campeonato mundial y regionales de la organización desde su fundación en 1988. El diseño final combina los colores tradicionales de la OMB de color burdeos, azul y dorado con una insignia reinventada y nuevos motivos. Los nuevos cinturones fueron presentados con gran éxito durante la Convención Anual de la OMB, celebrada el mes pasado en San Juan, Puerto Rico.

