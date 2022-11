Reporte de pre pesaje de 14 días del WBC de Estrada-Gonzalez Por. Gabriel F. Cordero Los estelares campeones mundiales, Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González han enviado al WBC sus respectivos pesos a 14 días de su tercer combate de campeonato del mundo y esta vez por el campeonato supermosca del CMB. El WBC que mantiene una extraordinaria acción de protección a los boxeadores como el análisis de sangre, resonancias magnéticas, exámenes oftalmológicos, exámenes físicos y pesajes previos, entre otros. El mexicano Estrada envió su reporte de pre pesaje con 121.2 libras y el Nicaragüense González envió un reporte de 120.6 libras. Davis y Kingry García colisionarán a principios de 2023 Like this: Like Loading...

