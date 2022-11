Yarde vence a Koykov en Inglaterra El peso semipesado número 1 de la OMB, Anthony Yarde (23-2, 22 KOs) noqueó a Stefani Koykov (14-2, 12 KOs) en el tercer asalto el sábado por la noche en el Telford International Center en Telford, Inglaterra. Yarde acechó a Koykov durante toda la pelea y finalmente lo derribó para el conteo en la tercera ronda. El tiempo era 2:31. Yarde ahora está en línea para una oportunidad contra el campeón unificado Artur Beterbiev en enero. En el evento principal, Liam Davies (13-0, 5 KO) superó por puntos a Ionut Baluta (15-4, 3 KO) en doce asaltos por el título europeo vacante de peso supergallo. Las puntuaciones fueron 116-112, 118-110, 117-111. Goulamirian vence a Egorov y retiene el título crucero de la AMB WBO presenta el nuevo diseño de su cinturón Like this: Like Loading...

