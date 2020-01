WBC y Oscar de La Hoya buscan grandes noches para el boxeo Femenino Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel El Legendario miembro del Salón de la Fama y Promotor, Oscar de la Hoya ha manifestado que espera lograr realizar una pelea de campeonato mundial femenino en sus eventos. De La Hoya estuvo presente este martes en los Tradicionales ¨Martes del Cafe del WBC¨ en la Ciudad de México junto al Presidente del WBC, Mauricio Sulaiman , el Promotor Pepe Gomez y las campeonas mundiales: Jackie Nava, Ibeth Zamora, Jessica Chávez, Ana María Torres, Zulina Muñoz, Alejandra Jiménez, Esmeralda Moreno, Mariana Juárez, Yessenia Gómez y Yamileth Mercado entre otras. “No hay dudas que el boxeo femenino ha tenido un fuerte ascenso en popularidad y asistencia ademas de que son dedicadas, fuertes, tienen gran disciplina y fuertes entrenamientos, se entregan en cada noche que están en el ring. Lo hemos visto recién en Alejandra Jiménez. Buscare tener en los eventos de Golden Boy en Estados Unidos una pelea de campeonato mundial femenino y estoy seguro que los fanáticos en EEUU esperan desde hace tiempo esta oportunidad.” dijo De La Hoya En el mismo evento se ha anunciado la séptima edición de la tradicional Carrera de Campeones en honor a Don Jose Sulaiman con distancias de 6 y 12 kilómetros, que se celebrará el domingo 2 de febrero en la segunda Sección del Bosque de Chapultepec el mejor circuito de Carreras y Maratones en América Latina. “Es un hecho que boxeo femenino tiene todo para lograr el éxito a nivel mundial. Es admirable el trabajo hecho por Mauricio Sulaimán y el WBC. Estas campeonas y las boxeadoras han sido el mejor ejemplo que se pueden realizar grandes noches de boxeo femenino en el mundo y espero ser propulsor de esta oportunidad en el boxeo mundial.¨ “Buscaremos juntos que este sueño del boxeo Femenino pueda suceder. Nos unimos en este camino con Oscar. El WBC propone que en eventos de Golden Boy Promotiones se pueda realizar una pelea de titulo mundial femenino o que una boxeadora Mexicana tenga la oportunidad de subir al ring.” dijo Sulaimán. Actualidad: Ryan "Kingry" Garcia

