Kingry: quiero a Gervonta Davis este año FacebookTwitterReddit Por miguel maravilla El campeón de peso ligero de plata del WBC, Ryan García (19-0, 16 KOs) está listo para comenzar su campaña 2020 mientras se enfrenta al Nicaragüense Francisco Fonseca (25-2-2, 19 KOs). García romperá algunos corazones o la nariz de su oponente cuando regrese al ring el día de San Valentín, el viernes 14 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California, en vivo por DAZN. “Es un gran momento para mí. No puedo tener un mal desempeño. Me estoy tomando a este oponente en serio. Planeo tener un buen desempeño ”, dijo Ryan García a Fightnews.com®. “Pensamos que el 14 de febrero sería una cita perfecta para Ryan”, dijo el promotor Oscar De La Hoya a Fighnews.com®. “Esta es su fiesta de presentación”. 2019 no fue el mejor año para García, ya que el joven de 21 años había estado envuelto en un drama y fue objeto de incumplimiento de contrato de combate con Mayweather Promotions y Golden Boy Promotions de De la Hoya. El peso ligero altamente promocionado también se vio de fiesta con Floyd Mayweather a principios del año pasado. Se dice que hubo discusiones de peleas con el prospecto de Mayweather Promotions, Rolando Romero y el campeón Gervonta Davis. “El año pasado. No fue un buen año para mí, pero este es el primer paso para que las cosas buenas lleguen en 2020 ”, dijo García. Programado para luchar contra Avery Sparrow en septiembre, esa pelea se suspendió el día antes del enfrentamiento programado cuando Sparrow fue arrestado por una orden anterior. Obviamente, García estaba decepcionado con el resultado, ya que fue eliminado de la tarjeta. Frustrado y decepcionado, García se expresó públicamente cuando parecía que García estaba avanzando. “Estaba muy decepcionado porque quería pelear con él y había algo de entusiasmo a su alrededor. Luego descubro en el pesaje que la pelea se suspendió. Estaba enojado ”, recuerda García. Solo unas semanas más tarde, García firmó un contrato con Golden Boy en el otoño mientras se preparaba para su próxima pelea como co-cabeza de cartel de la tarjeta Canelo Kovalev. Al anotar un espectacular nocaut en la primera ronda sobre el filipino Romero Duno, García eliminó a Duno después de que el filipino afirmó que estaba siendo esquivado. “Esa es una pelea que quería y fue una victoria muy satisfactoria para mí”, García en su última pelea. “Quería hacer una declaración”. A menos de un mes de su cita con Fonseca, García se ha estado preparando con el entrenamiento del Equipo Canelo en San Diego con el Entrenador del Año 2019 Eddy Reynoso. Un establo que ha recibido a García junto con el campeón mundial Oscar Valdez y la nueva incorporación del ex campeón mundial Luis Nery. García se ha beneficiado con su presencia mientras se prepara para Fonseca. “Me siento bien. El campamento ha sido genial como cualquier otra pelea. He estado haciendo lo mío con Eddy ”, García en su preparación para esta pelea. “Todos tenemos una o dos cosas que transmitir en este establo. Sabemos cómo conseguir esos golpes y con Eddy, todo es repetición una y otra vez “. El nicaragüense Fonseca ha estado con algunos de los mejores, ya que se ha quedado corto en sus ofertas por un título mundial. Después de haber sido detenido por Gervonta Davis en 2017 y dejar caer una decisión ante el campeón súper pluma de la FIB Tevin Farmer en diciembre de 2018. Desde su última derrota, Fonseca entra en esta pelea con un récord de 3-0-1 ya que está saliendo de un empate contra Alex Dilmaghani. “El hecho de que Francisco Fonseca ha peleado contra Tevin Farmer y Gervonta Davis. Siento que le mostrará a la gente dónde estoy ”, García sobre Fonseca. Este año parece ser un año que define la carrera de García, ya que ha manifestado su deseo de luchar contra los mejores y convertirse en campeón mundial en 2020. “Este año planeo conmocionar al mundo. En 2020, quiero establecer un estándar en el que solo pelee contra los mejores. Definitivamente quiero a Gervonta Davis para este año. He estado presionando para que esa pelea se termine. Eso es todo lo que quiero. “Este será un gran año para Ryan García. Creo que será el campeón mundial. Luchará por un título mundial para fin de año ”, dijo Oscar De La Hoya. García también ha expresado su deseo de ser más activo este año. El año pasado lo vio pelear dos veces y pelear un total de tres rondas si eso, un nocaut en la segunda ronda sobre José López en marzo y un nocaut rápido en su última pelea. “Quiero 4 peleas en 2020. Fonseca, Jorge Linares, Luke Campbell y Gervonta Davis. Esa es la pelea por la que he estado presionando ”. García por tener un año más activo. Lo siguiente posiblemente para García es un enfrentamiento con el ex campeón mundial Jorge Linares de Venezuela, pero primero debe pasar Fonseca. El venezolano está programado para enfrentarse a Carlos Morales en el co-largometraje, ya que Linares regresa al ring desde su pelea del año candidato a Vasyl Lomachenko. Si todo va bien, busque un posible enfrentamiento entre Ryan García y Jorge Linares en el verano. “Tengo que ganar aquí. Si Linares tiene una buena actuación, es contra quien quiero pelear después ”, dijo García. “Estamos en el camino correcto” “Si todo va bien el 14 de febrero. Veremos qué pasa para su próxima pelea. ¡Ryan está listo para lo mejor! ”, Concluyó De La Hoya. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla WBC y Oscar de La Hoya buscan grandes noches para el boxeo Femenino

