García y Hurd favoritos de las apuestas del fin de semana El ex campeón mundial de dos divisiones Danny García es un enorme favorito de -3750 contra Ivan Redkach el sábado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Los seguidores de Redkach pueden obtener +1500. La pelea encabezará una transmisión de Showtime. El ex campeón unificado de peso súper welter Jarrett Hurd es un favorito aún más desigual en -5000 contra Francisco Santana +2000 en una pelea de diez rounds. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Eddy Reynoso - Entrenador del año 2019 Kingry: quiero a Gervonta Davis este año FacebookTwitterReddit

