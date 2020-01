Round 12 con Mauricio Sulaiman: Eddy Reynoso – Entrenador del año 2019 Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente WBC Esta semana se anunció un reconocimiento muy merecido en honor a un gran entrenador mexicano, ya que la BWAA, la Asociación de Escritores de Boxeo de América, nombró a Eddy Reynoso como “Entrenador del Año”. Esta es una noticia absolutamente maravillosa para el boxeo mexicano, y qué ¡Un momento de orgullo para ver a un grupo internacional reconocer de esta manera tan especial el trabajo de este joven y dedicado entrenador de boxeadores!



¿Pero quién es Eddy Reynoso? Edilson es hijo del conocido entrenador, José Chepo Reynoso. Nació en el boxeo y también está casado con la hija de uno de los grandes campeones de la historia de México, Efren Alacran Torres. Su inicio en el boxeo internacional viene con el éxito de un gran boxeador, Óscar "Chololo" Larios, quien fue campeón del WBC. Oscar defendió su cinturón en una gran cantidad de ocasiones, incluidas las victorias en Japón con peleas cercanas, pero siempre obteniendo la victoria y ganando por decisión, que fuera de casa es infinitamente más complicado de lo que uno puede imaginar. Larios fue la creación de Chepo, y Eddy estaba a su lado. El destino y el destino los llevaron a descubrir a un chico pelirrojo y pecoso. Ese joven inmediatamente se ganó el respeto de los Reynosos por su valentía y su prodigioso poder de puño, nada menos que Saúl "Canelo" Álvarez. Don Chepo nos dijo que en una ocasión "Canelo" y él fue a una de sus primeras peleas como profesional, con solo 17 años. Don Chepo se dio cuenta de que su oponente era un hombre maduro y fuerte de 28 años, completamente desarrollado y ya muy avanzado en su carrera. Entonces, Chepo le informó al promotor que Saul no pelearía, pero Saul no aceptaría esto y los obligó a seguir adelante con la pelea, que ganó convincentemente. Los Reynosos han logrado crear, moldear y pulir un gran vínculo duradero con Canelo. Han estado juntos por más de 15 años y han logrado una relación ejemplar, extraordinaria y única. La carrera de un entrenador suele ser una miríada complicada y difícil. Hay mucha injusticia. El trabajo y el desempeño de un entrenador es fundamental para el éxito del luchador, sin embargo, siempre es el luchador quien recibe y disfruta de la gloria, el dinero, la fama y el reconocimiento de adoración. Hay tantos entrenadores que incluso viven en su gimnasio, desarrollando meticulosamente y meticulosamente boxeadores de cosecha propia, pero luego, de repente, alguien llega y se los lleva, consignando todos esos años de sacrificio, dedicación y entrenamiento en un montón de cenizas olvidadas. El boxeo se considera erróneamente como un deporte individual. Sí, es el luchador quien solo sube al ring, pero detrás de escena y construyéndolo, hay muchas situaciones en las que hay un equipo de base y ese es un ingrediente esencial para el éxito. Un entrenador dedicado es el que se levanta al amanecer cada mañana para correr con su luchador. Él es quien organiza a fondo un campamento adecuado y desarrolla cuidadosamente una preparación integral. Es él quien diseña el plan, estudia minuciosamente al rival y luego genera una estrategia ganadora. Y se convierten en una figura paterna, siendo sabios guías del boxeo, pero también tutores de la vida cotidiana. El WBC instituyó un premio especial para entrenadores en 2018. Es un cinturón de campeonato mundial, pero en forma de toalla, inspirado en la imagen intemporal de los entrenadores en la esquina con una toalla sobre sus hombros. Este premio especial se otorga a cada entrenador que corona a un campeón mundial del WBC. Y volviendo a la carrera de Eddy, que está aumentando de una manera tan impresionante, su ceremonia de entrega de premios será este 30 de abril en un evento especial y memorable que tendrá lugar en Las Vegas, Nevada. Y todos estaremos presentes para reconocerlo y aplaudirlo en esta cumbre máxima de su carrera. Eddy está formando un cuadro de boxeadores de alto nivel, guiando de manera experta los destinos en el ring de una serie de campeones, incluidos Julio César "Rey" Martínez, el campeón del peso mosca del WBC, Ryan García, el campeón de peso ligero de plata del WBC y el ex campeón de peso pluma Oscar Valdez, quien pronto competirá por el título súper pluma del WBC contra el formidable campeón de hoy, Miguel "Alacrán" Berchelt. Gracias, cualquier comentario, idea o recomendación puede enviarse a contact@wbcboxing.com.

