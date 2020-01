Actualidad: Ryan “Kingry” Garcia Por Miguel Maravilla El campeón de peso ligero de plata del WBC, Ryan García (19-0, 16 KOs) de Victorville, California, realizó un entrenamiento de medio día el lunes por la tarde en el Westside Boxing Gym en Los Ángeles antes de su próxima pelea contra Francisco Fonseca (25-2-2, 19 KOs) ) de Nicaragua. García se enfrenta a Fonseca el próximo mes el viernes 14 de febrero, Día de San Valentín en el Honda Center en Anaheim, California, en vivo en DAZN. Ryan García: “Es un gran momento para mí. No puedo tener un mal desempeño. Me estoy tomando en serio a este oponente. Planeo tener un buen rendimiento. Me siento bien, el campamento ha sido genial como cualquier otra pelea. Este es el primer paso para que las cosas buenas vengan en 2020. Quiero 4 peleas en 2020. Fonseca, Jorge Linares, Luke Campbell y Gervonta Davis. Esa es la pelea por la que he estado presionando ”. Oscar De La Hoya: “Pensamos que el 14 de febrero sería una cita perfecta para Ryan. Esta es su fiesta de presentación. Creo que será el campeón mundial. Luchará por un título mundial para fin de año. Este será un gran año para Ryan García. Si todo va bien el 14 de febrero. Veremos qué pasa para su próxima pelea. ¡Ryan está listo para lo mejor! Campo de entrenamiento de la AMB: Uruguay y Costa Rica confirmados

