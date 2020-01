Campo de entrenamiento de la AMB: Uruguay y Costa Rica confirmados Los equipos nacionales de Uruguay y Costa Rica confirmaron su asistencia al campo de entrenamiento que se realizará en Medellín, como parte del programa “Futuros Campeones de la AMB” de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El evento, programado del 1 al 11 de febrero, albergará a varios de los mejores equipos de América Latina y servirá como preparación para los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uruguay agregará su espíritu y el talento de sus luchadores, que apuntan a lograr un buen desempeño en el período previo a los Juegos Olímpicos. Además, será una experiencia emocionante para el país sudamericano, que tendrá la oportunidad de mezclarse con los mejores talentos de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Argentina e Italia, que ya se han inscrito para el evento. Los Charrúas están atravesando un período de reestructuración tanto en el campo de los deportes como en el de administración, y este torneo demostrará ser importante para que descubran su nivel y aprovechen todo el aprendizaje que puedan obtener. The Future WBA Champions es una iniciativa de la WBA para apoyar a los atletas en el campo de aficionados en su camino a los Juegos Olímpicos. Costa Rica también es un equipo con una tradición que quiere mejorar en este ciclo olímpico y tomará este campamento para lograr ese objetivo. El propósito de este programa es hacer que la fusión Pro / Am sea un proceso orgánico y adecuado, a la vez que cuenta con el respaldo del plan “Only One Boxing”, creado por el presidente de la organización, Gilberto Jesús Mendoza. Actualidad: Ryan "Kingry" Garcia Peter Mathebula fallece a los 67 años

