Peter Mathebula fallece a los 67 años Por Ron Jackson Peter ‘Terror’ Mathebula, el primer boxeador Sudafricano Negro en ganar un título mundial, murió cerca de Johannesburgo el domingo 19 de enero según su familia. Tenía 67 años. Mathebula, quien se ganó un lugar especial en la historia del boxeo SA cuando ganó el título de peso mosca de la AMB en 1980, falleció tres semanas después de ser ingresado en el hospital. El 13 de diciembre de 1980, Mathebula venció a Tae Shik Kim de Corea del Sur en puntos en el Estadio Olímpico de Los Ángeles para llevarse el cinturón. Fue una decisión dividida. Mathebula, quien nació el 3 de julio de 1952, pasó sus primeros años en el municipio de Mohlakeng cerca de Randfontein en Gauteng. Solo otros tres sudafricanos, Willie Smith, Arnold Taylor y Vic Toweel, fueron considerados campeones mundiales antes de que Mathebula derrotara a Kim. Hizo su debut profesional en Tembisa, al este de Johannesburgo, el 10 de julio de 1971 cuando venció a Sidwell Mhlongo en puntos en cuatro rondas y también ganó los títulos sudafricanos de peso mosca y gallo. Después de vencer a Kim en Los Ángeles, Mathebula recibió la bienvenida de un héroe en Johannesburgo. Fue nombrado SA Boxing World / King Korn Fighter of the Year y su entrenador, Willie Lock, recibió el premio al Hombre del Año. Estaba programado para hacer la primera defensa de su título contra Shigo Nakajima de Japón, pero las negociaciones se rompieron y fue emparejado con Santos Laciar de Argentina. Pelearon en el estadio de Orlando en Soweto el 28 de marzo de 1981. Laciar comenzó a dominar después de las primeras tres rondas y derribó a Mathebula en la cuarta y quinta. Con su ojo izquierdo cortado, un Mathebula de aspecto cansado salió a la séptima ronda y Laciar se abalanzó y dejó caer al campeón nuevamente. Mathebula superó el conteo, pero poco después le indicó al árbitro estadounidense Stanley Berg que no podía ver a través de la sangre que fluía de su ojo. La pelea se detuvo dos minutos y dos segundos después de ese round. Estuve en la pelea y fue uno de los momentos más tristes de mi vida en el boxeo ver a Peter entregar su título tan fácilmente. Más tarde se reveló que estaba 3 kg por encima del límite de peso en la víspera de la pelea. Pasó dos horas en una sauna, lo que lo dejó agotado y débil. Peter tuvo su última pelea el 12 de agosto de 1983 en el Anfiteatro Mphatlalatsane en Sebokeng y terminó con un récord de 36 victorias (17 dentro de la distancia) y 9 derrotas. Después de retirarse del ring, entrenó a varios luchadores. Conocí a Peter en varias ocasiones y siempre recordaré su maravillosa sonrisa y cuando escuché de su fallecimiento tuve escalofríos, ya que había publicado una historia sobre su carrera en el sitio web de boxeo Supersport el viernes 17 de enero. Campo de entrenamiento de la AMB: Uruguay y Costa Rica confirmados Declaraciones de Rosario y J-Rock

