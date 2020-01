Declaraciones de Rosario y J-Rock Jeison Rosario: “Tan pronto como entré en el ring, supe que no podía lastimarme. Sabía que mi poder lo estaba afectando de inmediato. Esta es una gran victoria para mí y para toda la República Dominicana. Cuando perdí mi última pelea, dije que nunca volvería a perder hasta que me convirtiera en campeón del mundo y eso fue lo que sucedió esta noche. Vine preparado Sabía antes de la pelea que iba a ganarlo. “Tengo que darle mucho crédito a mi equipo. Tuve un campamento de entrenamiento de 16 semanas y eso me preparó para esto. Mi vida ha cambiado para siempre y puedo mantener a mi familia de una manera completamente nueva. Me di cuenta de que iba a ganar, una vez que me ofrecieran la pelea. Sabía que si hacía el sacrificio, haría lo que hice esta noche. Lo supe hace 16 semanas “. Julian “J-Rock” Williams: “Rosario fue el mejor hombre de esta noche. Fue un gran regreso a casa para mis fanáticos y lamento haberlos decepcionado. Lo que salió mal esta noche necesita ser reparado. Vamos a una revancha inmediata y esperamos devolver el favor. No me sorprendió que fuera tan bueno. Les dije a todos que es un verdadero luchador. Tengo que aceptarlo El corte empañó mi visión un poco, pero no fue la razón por la que perdí. Era el mejor luchador de esta noche. Tenemos una cláusula de revancha. Lo veré de nuevo pronto. Vuelvo enseguida.” Peter Mathebula fallece a los 67 años Mauricio Sulaiman: Eddy Reynoso, entrenador de 2019

