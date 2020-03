WBC UNIVERSITY TALKS episodio 1 : Como protegernos del COVID19 Cómo protegernos de COVID-19 Esta mañana, comenzaron los episodios de “WBC TALKS”. Es un proyecto de la Universidad del WBC que se transmitirá en vivo durante las próximas semanas para abordar problemas de salud y boxeo con las personas que estarán en casa debido a la cuarentena de COVID-19. El lunes, el panel de expertos nos habló sobre las recomendaciones y la atención que deberíamos tener en estos días de contingencia y sobre todas las actividades que podemos hacer desde casa. Panel:

MAURICIO SULAIMAN Presidente del Consejo Mundial de Boxeo

JOAQUIN DOSIL Director académico WBC University

MIGUEL BERCHELT Super campeón mundial de peso pluma

LORENZO SOBERANES WBC Comisión médica

RICARDO MONREAL WBC Comisión médica

NAZUL AKÉ Facultad de deportes Universidad LiberQuar El primero en hablar fue el Dr. Lorenzo Soberanes, quien explicó brevemente que el coronavirus COVID-19 ES una infección respiratoria. Estas enfermedades pueden variar desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio. Síndrome respiratorio agudo medio (MERS) y severo (SRAS). También explicó que los principales síntomas de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes: tos, dolor de garganta, fiebre alta, falta de aliento, dolor de cabeza, dolor y secreción nasal. Apoyado en un gráfico, el doctor Soberanes demostró que los más afectados por esta enfermedad son adultos con más de 60 años de edad. Por esta razón, dijo que lo más importante es mantener la distancia, ya que es un virus que se propaga fácilmente. Es imprescindible seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, para no poner en riesgo a la población más vulnerable. Comentó que INTERFERON es uno de los tratamientos que se ha descubierto que ayuda a que el virus sane; Sin embargo, señaló que todavía no tiene una cura específica. Instó a los oyentes a no caer en la información falsa y subrayó la importancia de seguir la información oficial. Asimismo, afirmó que hasta ahora solo el Gobierno Federal puede confirmar un diagnóstico y que ningún laboratorio puede determinar el contagio. El Director Académico de la Universidad del WBC, Joaquín Docil, quien estaba vinculado desde España, uno de los países más afectados por COVID-19, fue enfático al decir que el cambio en el comportamiento social nos permitirá frenar el ritmo del contagio y solo podemos lograr esto AL ESTAR EN CASA porque este es un virus que se transmite muy fácilmente. Explicó que para México es esencial anticipar errores como los cometidos en países como Italia y España, entre otros, porque incluso cuando se exhortó a los habitantes a mantener el distanciamiento social, no prestaron atención y el número de infecciones aumentó de manera alarmante. tanto, que hoy sufren la muerte de muchos de sus compatriotas. Invitar a todos a QUEDARSE EN CASA, Joaquín Docil, fue claro al decir que no todos estamos preparados para el encierro, ya que el ser humano es un ser social. Por eso es muy importante que, durante este tiempo, ajustemos nuestro cuerpo y mente a una rutina, para mantenernos ocupados y no dejar que los pensamientos sobre el futuro o el pasado nos afecten, ya que esto solo preocupa a nuestra psique. Explicó que está comprobado que si el cerebro se estresa, nuestro sistema inmunológico se ve afectado y, por lo tanto, tenemos más probabilidades de enfermarnos. Mantener una buena salud mental, mantener la calma, organizar el día y vivir un día a la vez y no estar en las redes sociales todo el tiempo son las reglas básicas que él considera necesarias para este momento atípico que estamos viviendo. También recomendó ver las siguientes películas, que nos ayudarán a comprender y mantener un estado de ánimo positivo, durante esta pandemia. “Deberíamos buscar el nocaut, entregado al virus”. La vida es bella / Nos enseña cómo enfrentar momentos difíciles usando la creatividad. Soul Surfer / Nos enseña a no rendirnos y cómo creer en ti mismo te hace más fuerte The Butterfly Circus / Cualquier realidad siempre tiene dos puntos de vista, el positivo y el negativo, y podemos decidir cuál seguir. Completamente centrado en la charla de expertos, el campeón mundial Miguel Berchelt también habló y explicó que, como atletas y campeones mundiales, es una responsabilidad primordial dar un buen ejemplo y quedarse en casa. “Alacrán”, como se le conoce en el mundo de los guantes, dice que como atleta, está acostumbrado a un entrenamiento físico de alto rendimiento, por lo que ahora que está en casa, busca hacer ejercicios que lo mantengan en forma meticulosamente organizando su día con una rutina muy parecida a la que está acostumbrado. Finalmente, exhortó a todos a ser responsables y dar seriedad a esta enfermedad, que desafortunadamente ya ha cobrado la vida de muchas personas. Ricardo Monreal, de la Comisión Médica del WBC, explicó que los hábitos saludables son el arma perfecta que nos ayudará a combatir esta nueva enfermedad, actuando como lo hace un boxeador, modificando el plan de lucha de acuerdo con la forma en que ocurren y se desarrollan los eventos. Con respecto a los tratamientos, señaló que a partir de hoy, no hay vacuna para Covid-19; Sin embargo, fue claro al decir que en caso de tener fiebre, NO debe usar ibuprofeno, ya que se ha demostrado que este medicamento no ayudará a tratar este virus. “Debemos adaptarnos a la enfermedad, debemos seguir la vida normal, pero desde CASA. Tener una rutina normal, tener excelentes hábitos de higiene y, si tenemos que salir, mantener una distancia saludable, aprender a toser, evitar los contactos directos. Esta contingencia va a suceder y las cosas volverán a ser como antes, pero debemos aprender de esta experiencia y cambiar nuestros hábitos “. El Dr. Nazul Aké, de la Facultad de Deportes de la Universidad LiberQuar, señaló que en estos días de encierro es importante tener un calendario de actividades físicas, que incluyen ejercicios de flexibilidad, aeróbicos, anaeróbicos y de coordinación. Del mismo modo, recomendó especialmente a los boxeadores para controlar su peso, porque en estos días es muy fácil aumentar algunos kilos de más, por lo que una buena dieta es esencial. El Presidente del WBC, Sr. Mauricio Sulaimán, durante la charla tuvo varias participaciones que explicaron el panorama que lamentablemente está pasando el deporte, alegando que es muy difícil, porque como todos sabemos, debido a esta pandemia, los gobiernos han decidido posponer todos los eventos deportivos. Sin embargo, hizo un llamado para mantener la calma y coordinarse globalmente, porque derrotar al virus es tarea de todos, y se logrará siendo responsables y cuidándose mutuamente. “Ya pasé 10 días en casa. Estamos con la familia y hemos visto que lo más importante es tener una lista de actividades, muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar lejos de casa, pero hoy más que nunca debemos repensar nuestras actividades cotidianas. Mi consejo es planificar en bloques de 15 días, ya que no sabemos lo que sucederá más tarde, y pensar demasiado en el futuro puede estresarnos. “Debemos estar tranquilos, pensar de manera positiva, mantenernos informados, pero también de manera responsable, porque el exceso de información también puede angustiar. Hoy todos tenemos que enfrentarnos a COVID-19, juntos. Superaremos esta enfermedad y la vida volverá a la normalidad. De eso estoy seguro, pero seamos cautelosos. Mauricio agradeció a todos los participantes por su invaluable tiempo y dio una mención muy especial a todas las personas en el sector de la salud, médicos, enfermeras, camilleros … quienes en este momento son héroes de la humanidad, ya que están al frente de la batalla. líneas luchando para salvar vidas. Algunas recomendaciones: Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y un desinfectante a base de alcohol. Tome medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar. Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; bótelo inmediatamente y lávese las manos. Manténgase al menos a 1 metro de otras personas, particularmente aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Desinfecte las superficies en el hogar y la oficina. No salgas de tu casa a menos que sea absolutamente necesario.

