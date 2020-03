MARZO 22, 2020

Nuestro deporte es el que mayor representación tiene en todas las manifestaciones de arte a nivel mundial, pero es especial el cine, que nos ha dado obras de arte con guiones basados en el pugilismo. Legendarios artistas han participado en películas de boxeo. Desde Charlie Chaplin en City Lights hasta el creador del personaje de Rocky, Sylvester Stallone, ¡quien ha dado grandes momentos de emoción al mundo durante cinco décadas!

Otros grandes del cine que han protagonizado películas del boxeo son: Robert De Niro (Raging Bull), Denzel Washington (The Hurricane), Kirk Douglas (Champion), Will Smith (Ali), Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Paul Newman (Somebody up there likes me), Mark Wahl- berg (The Fighter), Russell Crowe (Cinderella Man) y muchísimas más, pero sin dejar atrás a la película de boxeo mexicana del ídolo del pueblo, Pedro Infante, llamada Pepe El Toro.

También hay formidables documentales de boxeo. Las vidas de los peleadores son en sí scripts para Hollywood, y no hay excepción. Cada historia está llena de drama, que genera emociones al máximo nivel posible. Desde el amateur que no logró tener éxito, hasta los legendarios campeones, todos tuvieron que vencer innumerables obstáculos.

Algunos documentales que no nos podemos perder son: Unforgivable Blackness: The Rise and fall of Jack Johnson: Es la vida de quien fuera el primer boxeador de raza negra en ganar el campeonato mundial de peso completo. Lo hizo en la época donde el racismo era dueño de la sociedad, esa que no le perdonó ser negro y derrotar al blanco, además de casarse con una mujer blanca.

When we were Kings: Probablemente el mejor de todos. Relata lo que fue la gran función de boxeo en Zaire, ahora Congo. La pelea donde Muhammad Ali recupera el campeonato mundial de peso completo al derrotar al invencible George Fo- reman. Es maravilloso, ilustrativo y altamente motivante.

I am Durán: Formidable, simplemente única.

30 for 30: Es una serie de documentales de deportes producidos por ESPN. Hay varios capítulos de boxeo que son fascinantes, como el Sugar Ray Leonard ante Roberto Durán y Ali vs. Larry Holmes.

En la actualidad, las series de televisión son lo que ha generado el mayor interés en el ser humano. Y el boxeo no se queda atrás. Mi amigo Fernando Barbosa ha sido el cerebro detrás de las dos series que han sido un éxito absoluto en Latinoamérica: El César, de JC Chávez y Monzón. En cuanto a las películas, existen muchos foros que intentan calificar y sacar un top ten de las mejores.

Es muy difícil lograr dicha lista, son épocas y gustos diferentes, algunas son muy artísticas, otras emotivas, y llegar a un consenso es complicado.

Aquí va mi lista, las Top 10 del boxeo en el cine. Por razones de espacio, a Rocky va como una sola. Mis favoritas de esta saga son: Rocky I, Rocky III, Rocky IV, Creed, Rocky II, Creed 2 y Balboa.

1. Rocky. Sylvester Stallone se convirtió en el más grande emba- jador del boxeo mundial. La de 1976 ganó El Oscar, y al día de hoy, sigue motivando a millones de personas.

2. The Hurricane. Denzel Washington interpreta al peleador Rubin Hurricane Carter. Fue in- justamente encarcelado por motivos raciales durante 23 años, justo cuando era el clasificado mundial #1. El WBC le hizo entrega de un cinturón nombrándolo campeón mundial honorario. ¡Al final de la película sale la escena real cuando mi papá lo corona, y quizá por eso, es mi favorita!

3. The Champ. Hay dos versiones: una de 1931, y la 1979, estelarizada por Jon Voight, película que requiere una caja de Kleenex.

4. Raging Bull. Robert De Niro representó magistralmente la vida de unos de los grandes del ring, Jake LaMotta.

5. Cinderella Man. Russell Crowe da vida a un boxeador que está en la última etapa de su carrera, durante la Gran Depresión de los años 30. James Braddock conquistó el cam- peonato mundial de peso completo en una muy inspiradora película.

6. Gentleman Jim. La historia del primer campeón mundial de la era moderna del boxeo, Jim Corbett es protagonizada por Erroll Flynn.

7. Bleed for this. Es la historia verdadera de Vinny Paz. Al estar en la gloria como campeón mundial sufre un accidente automovilístico. Los doctores dudaban si él podría volver a caminar. Su determinación y coraje lo llevaron inclusive a volver a ser campeón mundial de boxeo.

8. Pepe El Toro. Imposible perderse este drama del gran Pedro Infante.

9. Southpaw. Llena de grandes emociones.

10. Million Dollar Baby. El drama de una boxeadora y cómo la vida cambia con un accidente en el ring.

¿SABÍAS… QUE?

Sylvester Stallone recurrió a la comunidad del boxeo para darle el mayor ángulo de realidad a sus actuaciones en sus escenas dentro del ring. Durante la filmación de Rocky II, él visitó a Roberto Manos de Piedra Durán en el gimnasio donde se preparaba. Se pusieron los guantes para hacer algunos rounds de sparring, y así mejorar su estilo. El panameño recuerda al día de hoy con gran simpatía ese encuentro con el actor.

” alt=”” aria-hidden=”true” /> DESTACADO. Stallone protagonizó una de las mejores sagas del boxeo. Foto: Especial

ANÉCDOTA DE HOY

Estaba con mi papá en una reunión de trabajo cuando entró la llamada de Butch Lewis, promotor de boxeo y socio de Don King. Al colgar me dice que Denzel Washington estaba en México filmando una película, y quería conocerlo, ya que el boxeo es su deporte favorito.

Don José, como siempre hacía, me llevó con él a ese encuentro. Manejamos a una casa en El Pedregal; fue muy emocionante entrar y ver todos los camiones y equipo que se requieren para filmar.

Nos pasaron a una habitación y nos pidieron silencio absoluto. Ahí nos tocó vivir la filmación de una escena. Al corte, pudimos platicar con Denzel y el director de la película Man on Fire, Tony Scott. Mi papá le regaló un guante de box.

Él esperó con ansiedad la premier de la película; fuimos a verla juntos al cine, pero la escena que nos tocó presenciar… ¡no la incluyeron en la edición final de la película!