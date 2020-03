Arum: Eddie Hearn debería quedarse callado ante la situación de Fury Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Salón de la Fama Bob Arum arremetió contra el promotor rival Eddie Hearn por especular que el campeón de peso pesado, Tyson Fury podría enfrentar una suspensión después de que un agricultor hizo un reclamo en un diario británico que le mintió a UKAD (la agencia antidopaje británica) sobre la venta ” carne de jabalí sin castrar ”al Equipo Fury para explicar por qué Fury y su primo Hughie Fury dieron positivo por nandrolona en 2015. Hearn opinó que si Fury fuera suspendido, su boxeador campeón interino del WBC, Dillian Whyte debería convertirse en campeón completo del WBC. “Tenemos que ser conscientes de los sentimientos del participante. Los sentimientos de la gente ”, dijo Arum a IFL. “No podemos comenzar a hacer proyecciones basadas en ‘¿y si?’ Eso es realmente dañino. Así que le recomendaría a mi amigo Eddie Hearn que se abroche el labio. “Puede ser difícil para él mantenerse fuera de los periódicos y mantenerse fuera de la televisión. Pero tiene que hacerlo. No puede seguir especulando por tonterías. Eso no tiene sentido, y no debería hacerlo. He leído sobre las acusaciones. Son tan descabellados. ¿Por qué ahora, cuando Fury ganó el campeonato, este tipo abre la boca? Me parece estar totalmente más allá de lo pálido y ridículo “. Mauricio Sulaiman: El Boxeo en el Cine Lanzamiento de WBC University sera este lunes 23 de Marzo OnLine

