Lanzamiento de WBC University sera este lunes 23 de Marzo OnLine Por.Gabriel F. Cordero Miles de fanáticos, boxeadores, entrenadores, oficiales del ring, árbitros, promotores y miembros de la prensa están a la expectativa de que pase la pandemia de coronavirus, el WBC que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación en el boxeo y el deporte ha decidido presentar una oportunidad para que los boxeadores, médicos, árbitros, jueces, supervisores, entrenadores, promotores y otros aprendan más sobre nuestro deporte en la primera Universidad de Boxeo. Las sesiones en línea comienzan el lunes 23 de marzo. Puede registrarse aquí . 🥊 Versión en español a la 1 p.m. ET, 10

a.m. PT Version Versión en inglés a las 3 p.m. ET, mediodía PT Arum: Eddie Hearn debería quedarse callado ante la situación de Fury Tradicionales "Martes de Cafe" del WBC seguirán On Line

Top Boxing News

