Tradicionales “Martes de Cafe” del WBC seguirán On Line Por.Gabriel F. Cordero Durante años cada martes el Consejo Mundial de Boxeo y su presidente vitalicio Don Jose Sulaiman y ahora su hijo Mauricio Sulaimán, han realizado semanalmente un especial encuentro llamado “Martes del café” con los periodistas de boxeo de la Ciudad de México y del resto del mundo. A partir de esta semana, uniéndose a las medidas internacionales para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19, el “Martes del Café” se llevará a cabo en línea a través de Facebook. “Martes de Café” se lleva a cabo en español, pero Sulaiman también planea hacer una versión en inglés para la comunidad internacional. Lanzamiento de WBC University sera este lunes 23 de Marzo OnLine Mayweather probablemente no peleará este año

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.