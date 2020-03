Ex campeón WBC, Sor Rungvisai pospone su regreso al ring Los aplazamientos de los combates de boxeo debido a la pandemia de Covid-19 continúan en todo el mundo, ya que el evento programado en Tailandia para el 4 de abril encabezado por el dos veces campeón del súper mosca del WBC, Thai Srisaket Sor Rungvisai (47-5-1, 41 nocauts) frente al ex campeón Amnat Ruenroeng (20-3, 6 nocauts) fue pospuesto provisionalmente hasta el 2 de mayo. Se suponía que la pelea se llevaría a cabo a puerta cerrada, pero los promotores decidieron posponerla, ya que no quieren poner en riesgo a los boxeadores, aficionados y personas involucradas en la promoción. Los Juegos Olímpicos de Tokio se pospondrán hasta 2021 WBC UNIVERSITY TALKS episodio 1 : Como protegernos del COVID19

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.