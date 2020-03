Los Juegos Olímpicos de Tokio se pospondrán hasta 2021 Por Joe Koizumi El primer ministro japonés, Shinzo Abe, terminó su conversación telefónica oficial con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach desde las 9 PM de hoy (martes), y anunció públicamente a la nación lo siguiente: Propusimos un aplazamiento de los Juegos Olímpicos durante aproximadamente un año hasta el verano de 2021 debido al brote de coronavirus en todo el mundo, y el presidente del COI, Bach, estuvo totalmente de acuerdo con nuestra propuesta de decidir mutuamente que los Juegos no se llevarán a cabo este año. , ni ser cancelado sino pospuesto. Este escenario se ha vuelto sólido y definitivo. Declaración de la AMB sobre COVID-19 Ex campeón WBC, Sor Rungvisai pospone su regreso al ring

