Declaración de la AMB sobre COVID-19 El Comité de Campeonatos del Mundo de la Asociación Mundial de Boxeo, siguiendo las instrucciones de la Presidencia y ejerciendo su autoridad para aprobar peleas en todo el mundo de acuerdo con las disposiciones de sus estatutos y otras regulaciones y reglas con especial énfasis en sus programas para el desarrollo y la seguridad del boxeo, aplicando Las reglas de control en coordinación con sus países y regiones miembros: África, Asia, Oceanía, Europa, América Latina, América del Norte y China. Para mantener la buena relación con todos los promotores, patrocinadores, entrenadores, medios de comunicación y boxeadores, y debido a los efectos de la pandemia de Covid-19, nos vemos obligados a tomar medidas de todo tipo y naturaleza en el planeta. En nuestro caso, los acuerdos y convenciones, derivados de la realización de peleas de campeonato mundial y regional por parte de cualquier organización deportiva, incluido el boxeo, de conformidad con las normas y directrices sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos competentes que instan al colectivo universal a distanciamiento social; Se acuerda posponer temporalmente cualquier evento hasta que las autoridades competentes dictaminen y las circunstancias de salud global indiquen que las causas del contagio han cesado y que el orden y la vida diaria normal pueden restablecerse de manera segura en todo el mundo. La Asociación Mundial de Boxeo, junto con las personas antes mencionadas, puede reprogramar los eventos que se han suspendido formalmente como resultado de lo anterior. Showtime espera un horario cargado Los Juegos Olímpicos de Tokio se pospondrán hasta 2021

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.