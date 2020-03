Showtime espera un horario cargado Stephen Espinoza, presidente de Showtime Sports and Event Programming, apareció en el podcast de boxeo de Showtime y dijo que la programación de boxeo de la red saldrá con las armas encendidas una vez que el hiato de coronavirus llegue a su fin. “Va a ser un viaje inolvidable”, dijo Espinoza. “Hay mucho que inventar. Hay muchos luchadores que necesitan peleas para suceder, y creo que podríamos estar en un período de tiempo bastante interesante donde hay mucha actividad en una ventana relativamente corta … Creo que vamos a ver una acción llena de acción , un horario repleto cada vez que volvemos, ya sea en tres, seis o nueve meses, y podemos ver a personas que toman un tacto diferente en las peleas “. Tradicional ¨Martes de Cafe del WBC¨ en Linea Declaración de la AMB sobre COVID-19

