WBC suspende a Andres Gutierrez Por.Gabriel F. Cordero De forma triste y decepcionante es el segundo sábado consecutivo, cuando un boxeador Mexicano demuestra irresponsabilidad de forma reincidente en el boxeador Andrés Gutiérrez, que llegó con 11 libras de más para su pelea contra el ex campeon mundial Óscar Valdez en un combate pactado en peso superpluma 130 libras en una eliminatoria directa sancionada por el WBC . El sábado anterior en el mítico y legendario MGM Grand en las Vegas, Nevada el ex campeón del mundo Julio Ceja llego con 4 libras por encima del límite supergallo para un combate por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo; el pleito se canceló en el . Ese mismo sábado en el mismo lugar el ex campeón mundial Mexicano Luis “Pantera” Nery rebasó con una libra el límite gallo y perdió el campeonato Plata del Consejo Mundial de Boxeo mientras el Puertorriqueño Emmanuel Rodríguez, se negó a pelear por los conocidos problemas de peso de Nery y su fortaleza a la hora de subir al ring. Y este último sábado de noviembre Gutiérrez peso 141 libras o sea 11 libras arriba del peso suple pluma mientras Valdez registró peso de 129.6 libras de las 130 permitidas. De forma coincidente Gutiérrez y Ceja compartieron campamento y el equipo de Gutiérrez afirmó estar dentro de los límites permitidos en los pesajes previos de 30, 15 y 7 días El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) mediante su presidente Mauricio Sulaimán indico: “En este momento la decisión es que Andrés Gutiérrez está oficialmente suspendido.Lo sucedido en Las Vegas es extremadamente preocupante. Gutiérrez llego 11 libras por encima del límite en torno a la pelea de eliminación final superpluma del WBC. Independiente de su falta de responsabilidad nuestra prioridad es proteger al boxeador y en este caso ha habido una falta de respeto a todas las partes involucradas que mas que cuestionada debemos poner un alto para que no acontezca nuevamente y mas en este tipo de eventos y combates importantes. El WBC realizara una profunda investigación de los hechos acontecidos. Valdez-Gutiérrez era eliminatoria final del peso superpluma para el WBC escogida durante la reciente Convención Anual del WBC para determinar al retador obligatorio de la división. Parr vence a Mundine por decisión dividida en Australia Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.