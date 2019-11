Parr vence a Mundine por decisión dividida en Australia Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo John Wayne Parr (11-3, 10 KOs), campeón de Muay Thai de 43 años, que no había participado en un combate de boxeo desde 2003, derrotó al ex campeón mundial de 44 años Anthony ” The Man ”Mundine (48-10, 28 KOs) por decisión dividida en diez rounds en una entretenida pelea de peso súper mediano el sábado por la noche en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Brisbane en South Brisbane, Queensland, Australia. Parr superó a Mundine en las dos primeras dos rondas, pero “The Man” sacudió a Parr en la tercera ronda. Parr derribó a Mundine en la cuarta ronda, enviándolo a través de las cuerdas. Mundine se recuperó tarde, pero se le dedujo un punto en la octava ronda por golpear detrás de la cabeza. Al final, las puntuaciones fueron 96-93, 95-93 para Parr y 95-94 Mundine. WBC suspende a Andres Gutierrez Ruiz: voy a hacer todo lo posible para ganar Advertisements

