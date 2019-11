Ruiz: voy a hacer todo lo posible para ganar El campeón de peso pesado de la AMB / FIB / OMB Andy Ruiz Jr está impresionado por el Diriyah Arena de 15,000 asientos construido especialmente para su colosal revancha con Anthony Joshua el 7 de diciembre en Diriyah, Arabia Saudita.



Cuando Andy visitó por primera vez a Diriyah para la conferencia de prensa oficial de lanzamiento en septiembre, nada de esto estaba aquí. Pero desde entonces, 175 trabajadores han creado la arena en el sitio de 10.000 metros cuadrados utilizando 295 toneladas de acero. “Es asombroso, es una locura cómo construyeron todo en un mes y medio. Es increíble estar peleando por aquí, va a ser muy histórico y planeo hacer historia aquí ”, dijo Ruiz. Ruiz llegó al Reino temprano el lunes por la mañana para establecer su campo de entrenamiento. “En este momento, estamos meditando, nos estamos preparando, nos estamos volviendo más agudos en el ring y también entrenando. Estamos visualizando la pelea y saliendo victoriosos ”, dijo Ruiz. “Para todos mis fanáticos, por favor, vengan y apóyenme, será una gran pelea, es el Choque en las dunas. Somos dos grandes peleando entre sí buscando ser el campeón de peso pesado del mundo. “Está tratando de quitarme los cinturones, así que haré todo lo posible para ganar y lo haré por toda mi gente”. Pueden esperar ver a alguien que no se rinde y hace todo lo posible para ganar, si Dios quiere, vamos a tomar esta victoria ”. Navarrete invita a Nery a desafiarlo por titulo supergallo de la AMB Advertisements

