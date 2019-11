Navarrete invita a Nery a desafiarlo por titulo supergallo de la AMB A pesar de haberse declarado amigo de Luis “Pantera” Nery, compañero en Zanfer Promotions, el campeón súper gallo de la AMB Emanuel “Vaquero” Navarrete dice que se dio cuenta de que Nery tiene problemas para estar en el peso gallo y ha alentado a Nery a subir para desafiarlo.



"No me busques. Llámame por teléfono y pelea ", dijo Navarrete, quien ha expresado su deseo de abandonar la división con cinco defensas y, si es posible, la unificación del título. "Depende de las empresas y los intereses. Desafortunadamente, la forma en que gané el título ha hecho que muchos prefieran tomar otro camino ". Navarrete (29-1, 25 KOs) parecía estar en buena forma durante un entrenamiento mediático en el Centro Ceremonial Otomí de gran altitud en el estado de México. Está entrenando para su defensa del 7 de diciembre contra Francisco Horta (20-3, 10 KOs) en el Auditorio GNP Seguros en Puebla, México. "Horta quiere arrancarme la cabeza como lo hice cuando quería ser campeón, así que vine hasta aquí para prepararme para mi cuarto nocaut como campeón. El golpe de gracia es la firma del 'Vaquero' " – Ruiz: voy a hacer todo lo posible para ganar Adames-Teixeira sera por el título interino OMB en Las Vegas el sábado

