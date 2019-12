Braekhus vence a Bustos y retiene titulos WBC, AMB, IBF, OMB y IBO La indiscutible campeona de peso welter femenino Cecilia Braekhus (36-0, 9 KOs) logro un triunfo mediante una decisión unánime unilateral de diez rounds sobre la ex campeona de peso ligero Victoria Bustos (19-6, 0 KOs) para retener sus coronas WBA, WBC, IBF, WBO e IBO el sábado por la noche en el Casino de Monte Carlo en Monte Carlo, Mónaco. A los 38 años, Braekhus demostró que todavía tiene aun mucho que dar en el boxeo mundial ganando en las tarjetas por 99-91, 98-92, 98-92. Casimero es tri campeón mundial al derrotar a Tete y ganar titulo OMB WBC suspende a Andres Gutierrez Advertisements

