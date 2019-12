Casimero es tri campeón mundial al derrotar a Tete y ganar titulo OMB En una gran sorpresa, el ex campeón mundial de dos divisiones John Riel Casimero (29-4, 20 KOs) destronó al campeón de peso gallo de la OMB Zolani Tete (28-4, 21 KOs) el sábado en el Arena Birmingham en Birmingham, Inglaterra. Tete favorito 3: 1 ganó los dos primeros rounds, pero Casimero envio a la lona Tete con dos manos derechas al lado de la cabeza en el tercer round. Tete se levantó pero todavía estaba tambaleándose y rápidamente fue enviado de vuelta a la lona. Volvió a superar el conteo, pero Casimero, quien anteriormente tenía los títulos mosca y minimosca de la FIB logro conseguir un triunfo cuando el arbitro detuvo el combate. El tiempo era 2:14. Casimero se convirtió en el cuarto boxeador Filipino en ganar títulos mundiales en tres categorías. Besputin derrota a Butaev por el título welter de la AMB Braekhus vence a Bustos y retiene titulos WBC, AMB, IBF, OMB y IBO Advertisements

