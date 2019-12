Besputin derrota a Butaev por el título welter de la AMB El peso welter clasificado n. ° 1 de la AMB Alexander Besputin (14-0, 9 KOs) logro una decisión unánime de doce rounds sobre Radzhab Butaev (12-1, 9 KOs) clasificado # 2 por la AMB para reclamar el título vacante de peso welter de la AMB el sábado por la noche en el Casino de Monte Carlo en Monte Carlo, Mónaco. En un choque entre dos boxeadores altamente calificados, Butaev presionó la acción mientras Besputin buscaba los mejores ángulos y lanzaba mas golpes. Las puntuaciones fueron 116-112 en todas las tarjetas. Casimero es tri campeón mundial al derrotar a Tete y ganar titulo OMB Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.