Teixeira supera a Adames y gana titulo OMB de las 154lbs Fotos: Mikey Williams / Top Rank El peso mediano junior # 2 de la OMB, Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) en una noche de consagración derroto al invicto # 1 clasificado, Carlos “Caballo Bronco” Adames (18-1, 14 KOs) por decisión unánime en doce rounds en un choque por el título interino de peso mediano junior de la OMB el sábado por la noche en el Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas.



Adames vencía a Teixeira durante la primera mitad de la pelea. Teixeira sobrevivió a la embestida y se defendió con entusiasmo. A mitad de la pelea, Teixeira estaba sangrando por los cortes debajo de ambos ojos, pero giró la mesa para enviar a la lona a Adames en el séptimo round. Adames fue salvado por la campana. Adames dejó de intentar atravesar a Teixeira en el octavo round y sacó lo mejor del round dejando la cara de Teixeira en un desastre sangriento. Teixeira pudo mantener a raya a Adames y superarlo durante la mayor parte del resto del camino para ganar por puntajes de 116-111, 114-113, 114-113. Con el actual campeón Jaime Munguia subiendo al peso mediano, Teixeira probablemente termine siendo declarado campeón regular de la OMB si Munguia renuncia al cinturón como se espera la próxima semana en la Convención de la OMB. Patrick Teixeira: “Sentí que necesitaba ganar el ultimo round. Fue una pelea cerrada. Cada punto fue crucial, y gané el round final para ganar la pelea … fue difícil con los cortes, pero pude superarlo debido a mi experiencia. Fue un poco más difícil, pero mi esquina hizo un excelente trabajo en los cortes “. Al ganar el título para Brasil: “Estoy muy feliz de traer un título mundial a Brasil. Quiero hacer el boxeo más grande en Brasil. El fútbol es nuestro deporte más importante, y este es un gran momento para el boxeo en mi país “. Valdez y Frampton victoriosos en Las Vegas Besputin derrota a Butaev por el título welter de la AMB Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.