WBC sanciona a Valdez-Conceicao con condiciones especiales El WBC sancionará la pelea del 10 de septiembre entre el campeón superpluma del WBC, Oscar Valdez contra Robson Conceicao. La pelea ya fue aprobada por la Comisión Atlética Pascua Yaqui, la comisión local con jurisdicción, por lo que parece que Valdez-Conceicao continuará según lo programado, a pesar de que Valdez dio positivo por una sustancia prohibida. Valdez será puesto en libertad condicional por un año y cualquier hallazgo adverso adicional resultará en una suspensión indefinida. Valdez también deberá someterse a una cantidad sustancial de pruebas antidopaje aleatorias en los próximos seis meses, además de inscribirse en el programa de control de peso del WBC y, al finalizar, actuar como embajador del WBC haciendo un mínimo de seis apariciones personales para promover y educar. otros sobre principios consistentes con el boxeo limpio, el control del peso y los valores de responsabilidad social de WBC. Declaración oficial del WBC:

Situación como campeón de Oscar Valdez El WBC creó su Programa de Boxeo Limpio en colaboración con VADA. El WBC-CBP es uno de los mejores y más completos programas antidopaje en el deporte. Los propósitos del WBC-CBP incluyen, entre otros, los siguientes: (1) salvaguardar la salud y seguridad de los boxeadores; (2) educar a los boxeadores, entrenadores, equipos y miembros de la comunidad del boxeo; y (3) imponer requisitos y tomar medidas que sean equitativas, justas y justas al examinar cada situación en sus méritos particulares. La Lista de Sustancias Prohibidas de WBC-CBP administrada por VADA incluye cientos de sustancias y metabolitos. Existen marcadas diferencias entre las diferentes categorías de sustancias prohibidas en términos de sus efectos, peligros y contraindicaciones, existen diferencias extremas de una sustancia dada a las demás. Al enterarse del hallazgo analítico adverso de Oscar Valdez, el WBC formó un panel que incluyó a expertos científicos y en nutrición para investigar, analizar y evaluar todos los hechos y pruebas disponibles, y recomendar al WBC cómo proceder en este caso en particular. El panel del WBC celebró una audiencia de investigación con todas las partes interesadas, incluido el Campeón Valdez y su equipo, y representantes de la comisión supervisora ​​y del promotor. El campeón Valdez y su equipo han cooperado al 100% en todo momento durante el proceso. El panel del WBC también celebró reuniones internas para analizar la información y los materiales que recibió, por lo que la recomendación al WBC podría estar bien informada, educada y justa. Entre los factores que el panel de WBC consideró están: (1) una muestra de orina recolectada de Champion Valdez el 13 de agosto de 2021, arrojó un resultado analítico adverso para la fentermina; (2) las muestras recolectadas el 22 de julio de 2021 y el 30 de agosto de 2021 dieron negativo; (3) La fentermina es un medicamento recetado supresor del apetito sin efectos ni ventajas documentados para mejorar el rendimiento en la competencia; (4) El Campeón Valdez ha sido boxeador durante 19 años con una larga y celebrada carrera amateur, que incluyó la participación en dos Juegos Olímpicos; (5) durante su anunciada trayectoria como boxeador aficionado y profesional, el Campeón Valdez ha dado negativo en numerosas pruebas antidopaje, incluidas más de 30 como profesional; y (5) el Campeón Valdez ha insistido en inscribirse en el WBC-CBP y ha exigido pruebas antidopaje en todos sus combates. Luego de realizar su propio análisis de la situación, la Comisión Atlética Pascua Yaqui, que es la comisión local que supervisa el combate Valdez v. Conceicao, ha confirmado su compromiso de permitir que el combate se desarrolle en su jurisdicción como estaba originalmente programado para el 10 de septiembre de 2021. . La recomendación del Panel del WBC al WBC, que la Junta de Gobernadores del WBC ha autorizado y adoptado, comprende: 1 El CMB sancionará oficialmente la pelea de Valdez v. Conceicao por el título mundial superpluma del CMB, que tendrá lugar como estaba programado originalmente el 10 de septiembre de 2021. 2. El WBC donará la totalidad de las tarifas de sanción que recibirá de ese combate al programa WBC-CBP y al Fondo de Boxeadores del WBC Jose Sulaiman. 3. El WBC diseñará e implementará varios programas obligatorios a costo exclusivo de Champion Valdez, que incluyen: una. Realizar una cantidad sustancial de pruebas antidopaje aleatorias en los próximos seis meses según lo determinado por el WBC-CBP. B. Inscripción, participación activa y cumplimiento estricto de un programa de control de peso que incluye componentes de nutrición e hidratación diseñados por el Comité de Nutrición del WBC; El campeón Valdez y su equipo deben recibir la certificación completa de este programa. C. Una vez que complete los programas anteriores, el campeón Valdez se desempeñará como Embajador del WBC, después de lo cual hará un mínimo de seis apariciones personales para promover y educar a los asistentes sobre los principios consistentes con el boxeo limpio, las prácticas adecuadas de manejo del peso y los valores de responsabilidad social del WBC. 4. El WBC colocará al Campeón Valdez en estado de prueba por un período de 12 meses. Cualquier falla en el paradero o hallazgo analítico adverso durante el período de prueba resultará en una suspensión indefinida de toda la actividad del WBC, suspensión inmediata del reconocimiento de cualquier privilegio del WBC (campeonato o estatus) hasta que se resuelva el asunto; y se muestra como no disponible en las clasificaciones de WBC World. Clean Boxing es uno de los pilares del WBC. El WBC mantendrá su liderazgo en el deporte invirtiendo recursos y esfuerzos para asegurarse de que el boxeo sea limpio y que los boxeadores estén educados y protegidos, mientras que la justicia prevalezca en todo momento. El WBC desea reconocer y agradecer a todos los que participaron en este complejo proceso, incluida la Comisión Atlética Pascua Yaqui y sus asesores, la Asociación de Comisiones de Boxeo, Top Rank, Inc., Team Valdez, y los expertos y consultores que trabajaron diligentemente en el caso. Valdez vs.Conceicao se mantiene pese a situación de dopaje

