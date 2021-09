Valdez vs.Conceicao se mantiene pese a situación de dopaje Según los informes, la Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui dictaminó que el campeón superpluma del WBC, Oscar Valdez, puede continuar con su defensa del título del 10 de septiembre contra Robson Conceicao a pesar de que Valdez dio positivo por trazas de la sustancia prohibida fentermina. Ahora que la comisión tiene el control, falta que el WBC apruebe la sanción de la pelea. Manténganse al tanto. Makhmudov-Teper el 23 de septiembre en Quebec

Top Boxing News

