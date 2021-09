Makhmudov-Teper el 23 de septiembre en Quebec WBC # 12, WBA # 13, el peso pesado Arslanbek Makhmudov (12-0, 12 KOs) encabezará contra Erkan Teper (21-3, 13 KOs) el evento de Eye of the Tiger Management (EOTTM) del 23 de septiembre en el Center Videotron en Quebec, Canadá. También en acción estará el invicto peso súper mediano Christian Mbilli (18-0, 17 KOs) contra Nick “Machine Gun” Brinson (19-5-2, 9 KOs), más el ex retador del título de peso mediano de la AMB Steven Butler (28-3-1). , 24 KOs) intentará romper una racha de dos derrotas consecutivas contra TBA. Se esperan hasta 4.000 espectadores y las autoridades de Quebec exigen que todos tengan un “pasaporte de vacunas” para asistir al evento. Valdez vs.Conceicao se mantiene pese a situación de dopaje Fallece boxeadora Mexicana Jeannette Zacarias tras varios días en coma

Top Boxing News

