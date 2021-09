Fallece boxeadora Mexicana Jeannette Zacarias tras varios días en coma Por. Gabriel F. Cordero La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata falleció a los 18 años, luego de permanecer varios días en el hospital en coma, como consecuencia del nocaut que sufrió en la pelea del pasado fin de semana ante la canadiense Marie Pier Houle. Durante el pasado fin de semana en el GYM Gala Boxing, que se disputó en el Estadio IGA de Montreal, la joven boxeadora, que disputó su primera pelea fuera de México luego de su debut en 2018, fue vista contra las cuerdas en los últimos segundos del cuarto asalto. y recibió un fuerte castigo que el árbitro detuvo. A consecuencia de los golpes, mientras su rival celebraba la victoria, la luchadora se desmayó y convulsionó hasta quedar en la lona. Tras su ingreso en el hospital, según la promotora Yvon Michel, Zacarías no recuperó el conocimiento, por lo que “decidieron sedarla para que su cuerpo y cerebro descansaran”. Zacarías Zapata había sido noqueada el pasado mes de mayo en seis episodios por Cynthia Lozano a su regreso al ring tras un periodo de inactividad de dos años y medio. Su palmarés profesional es de dos triunfos, ninguno por nocaut, a cambio de cuatro derrotas, tres de ellas por la misma vía. Zacarías Zapata, originaria de Aguascalientes, fue noqueada por la canadiense y estuvo en coma inducido, desde su ingreso al hospital. De acuerdo con versiones periodísticas, los médicos optaron por dicha decisión para intentar un avance. Jeannette Zacarías era la mejor opción para Houle. Después de no encontrar rivales en Canadá y Estados Unidos, debido a las restricciones por Covid-19, la mejor opción se centró en México. Presentan el Torneo “The Big Belt Championship” en Estados Unidos

