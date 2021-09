Presentan el Torneo “The Big Belt Championship” en Estados Unidos Este jueves Mauricio Sulaimán, presidente del WBC y José Miguel López -CEO The Boxing Showcase dieron los detalles del torneo nacional “The Big Belt Championship” a los distintos medios de comunicación de Estados Unidos y México en una conferencia de prensa virtual. Mauricio señaló: “Los torneos son los generadores de campeones mundiales, son los semilleros. En México el “Cinturón de Oro” generó 14 campeones mundiales como Israel “Magnífico” Vázquez, Isaac “Tortas” Bustos, José Antonio “Jaguar” Aguirre, entre otros. El programa Ring Telmex ha generado también muchos campeones mundiales y yo sé que este (The Big Belt Championship) es el inicio de un camino que dará grandes resultados con la trayectoria de José Miguel López y su empresa The Boxing Showcase”. El torneo con formato de eliminación directa y que busca desarrollar el talento de los boxeadores de 4 rounds con menos de 5 peleas profesionales se desarrollará en las siguientes sedes: Jornada 1: Austin, Texas, septiembre 17 Jornada 2: Mesquite, Dallas, octubre 01 Jornada 3: Houston, Texas, octubre 29 Jornada 4: Laredo, Texas, noviembre 05 Semifinal 1: Fort Worth, Texas, noviembre 12 Semifinal 2: Mc Allen, Texas, diciembre 17 Gran Final: Houston, Texas, enero 2022 Para los hombres se han abierto 9 categorías con 8 boxeadores en cada una: Mosca (112 lbs), Gallo (118 lbs), Pluma (126 lbs), Ligero (135 lbs), Superligero (140 lbs), Welter (147 lbs), Medio (160 lbs), Semicompleto (175 lbs) y Completo (+200 lbs). Mientras que para las mujeres las divisiones abiertas son: Mosca (112 lbs), Gallo (118 lbs), Pluma (126 lbs) y Ligero (135 lbs). Las inscripciones siguen abiertas y se cerrarán hasta que se completen todas las divisiones.



Cinturón conmemorativo Se presentó también ante los medios de comunicación y boxeadores presentes el cinturón conmemorativo para cada campeón de las divisiones abiertas, ante ello Mauricio expresó: “El ganar un torneo así es un proceso, ya que se obtiene un prestigio y una proyección importante y le va abriendo puertas para ir avanzando dentro de la familia WBC. Es un ticket que le abre las puertas para ser conocidos y seguir para adelante, y en futuro poder buscar un título Juvenil, un título Continental o un título Internacional”.



WBC Cares presente Dentro de las actividades previas a cada jornada del torneo, se llevará a cabo la “Semana del Boxeo” donde se busca invitar a toda la comunidad, principalmente mujeres y niños, a que acudan a las clínicas de boxeo y se combata la violencia femenil y el bullying infantil. Ante esta situación Mauricio mostró su alegría y compromiso ante estas acciones que buscan mejorar a la sociedad: “El WBC Cares estará presente en todo momento. El Consejo Mundial de Boxeo está orgulloso de ser parte de este evento y de esta iniciativa, les deseamos mucho éxito y el apoyo a la mujer es muy importante, es una labor que todos tenemos que hacer juntos y también el apoyo al boxeo en estos momentos tan difíciles para todos los boxeadores, los promotores, pero precisamente estas acciones nos hacen entender que vamos para adelante, que estamos más fuertes que nunca y que vamos a salir todos juntos adelante”



Transmisión del torneo Todo el torneo será transmitido en Estados Unidos por “Pay Per View” a través del WBC Channel y en México será televisado por la señal de AYM Sports, Adrenalina Sports Network y sus diferentes plataformas en televisión de paga e Internet. En la conferencia por vía zoom pasaron lista de asistencia los boxeadores Dominique “Dynamite” Griffin, Luis Ángel “Aferrado” Fernández, Malik “One Punch” Calhoun, Refugio “Cuco” Montellano, Heriberto Ramírez, Daniel Ramírez, Keven “Baby Boy” Soto, Jake “Snake” Ysasi, Benjamin “The Hill” Gurment, quienes estarán participando en el torneo. Fallece boxeadora Mexicana Jeannette Zacarias tras varios días en coma ShoBox regresa el 24 de septiembre

