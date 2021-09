ShoBox regresa el 24 de septiembre ShoBox: The New Generation regresa con una transmisión de tres peleas encabezada por el prospecto invicto de peso gallo Ja’Rico O’Quinn (14-0-1, 8 KOs) contra Saul Sánchez (16-1, 9 KOs) el viernes 24 de septiembre en vivo. en Showtime desde Main Street en Broken Arrow, Oklahoma. O’Quinn fue calificado recientemente en el # 10 de la OMB en el peso súper mosca antes de ascender a la división de 118 libras, mientras que Sánchez actualmente está clasificado como # 9 por la AMB y # 13 por la OMB. El evento co-estelar enfrenta a los prospectos invictos de peso pluma Jayvon Garnett (10-0, 5 KOs) y Luis Reynaldo Nunez (11-0, 8 KOs) en una pelea de diez asaltos, y la apertura de la transmisión es el invicto WBA # 9 superpluma Otar. Eranosyan (9-0, 6 KOs) contra Alejandro Guerrero (12-1, 9 KOs) en ocho asaltos. El evento es promovido por Salita Promotions. Presentan el Torneo “The Big Belt Championship” en Estados Unidos Joe Farina fallece a los 85

