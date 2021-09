Joe Farina fallece a los 85 Por. Gabriel F. Cordero Es triste informar el fallecimiento de una personalidad del boxeo de Las Vegas como Joe Farina, a la edad de 85 años. Farina estuvo involucrado en el boxeo durante los años 80 y 90, y durante muchos años produjo el programa de radio de Las Vegas “The Boxing Beat”, donde regularmente tenía a los mejores boxeadores. y celebridades como invitados. Su hijo es el galardonado fotógrafo de boxeo Chris Farina. Descansa en paz. Joseph Stephen Farina, de 85 años, falleció pacíficamente en su casa en Las Vegas, Nevada, rodeado de su familia el 27 de agosto de 2021. Fue un maestro de música, músico, compositor, dueño de un restaurante y reportero de boxeo. Durante los últimos cinco años, Joseph disfrutó jugando sóftbol senior en el sur de Utah. El funeral será en la Iglesia Católica St. Anthony of Padua, 6350 N. Fort Apache Road, Las Vegas el jueves 9 de septiembre a las 12 del mediodía. Será seguido por un servicio junto a la tumba en Memory Gardens, 7251 W. Lone Mountain Road, Las Vegas. En lugar de flores, la familia ha solicitado que se realicen donaciones conmemorativas a: EWTN (Eternal World Television Network), Irondale, Alabama o Catholic Answers Inc., 2020 Gillespie Way, El Cajon, CA 92020. ShoBox regresa el 24 de septiembre Figueroa-Fulton para el 18 de septiembre en Las Vegas

